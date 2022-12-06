Донецк, 6 декабря, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике сотрудники бюджетных организаций из-за регулярных обстрелов боевиками ВСУ перейдут на дистанционный режим работы. Об этом сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Он добавил, что города республики продолжают обстреливаться ВСУ, которые целенаправленно бьют по мирным жителям, торговым и инфраструктурным объектам.

«В связи с напряженной ситуацией планируется переход работников бюджетной сферы на дистанционный формат работы», — написал Хоценко в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря боевики ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка из РСЗО «Град», погибли не менее семи человек, в том числе депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.

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