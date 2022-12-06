Брюссель, 6 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Министры финансов стран Евросоюза не смогли достичь договорённости о новом пакете макрофинансовой помощи Киеву в размере €18 млрд на 2023 год. Об этом 6 декабря заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.

Флаг Евросоюза

«К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», — сказал он на заседании в Брюсселе.

Он добавил, что это «не охладит амбиции Евросоюза начать выделять помощь Киеву с начала января 2023 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 декабря министр финансов Венгрии Михай Варга выступил против принятия решения в ЕС о выделении в 2023 году €18 млрд макрофинансовой помощи Киеву.

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