Москва, 6 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Минфин РФ не поддерживает позицию Центрального Банка о запрете на майнинг криптовалюты вне экспериментального правового режима. Об этом 6 декабря журналистам заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

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По его словам, у ЦБ недавно появилась новая позиция, которая заключается в том, что фактически запрещается майнинг, осуществляемый не внутри экспериментального правового режима.

«Те люди, которые должны делать майнинг, они должны это делать через уполномоченные организации. То есть фактически тотальное лицензирование. Мы против», — заявил Моисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия») заявил, что легализация майнинга в России позволит обеспечить налоговые поступления и даст правовые гарантии участникам рынка.

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