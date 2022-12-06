Москва, 6 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) призвала международные правозащитные организации оценить решения президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), направленные на дискриминацию верующих. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно опубликованным данным, РАРС призвали международные организации, правозащитное сообщество, религиозные объединения и «всех людей доброй воли» обратить внимание на происходящее на Украине и дать событиям «непредвзятую оценку».

В организации подчеркнули, что от данной оценки зависит не только «авторитет сообщества и репутация институтов международного права, но и жизнь и свобода миллионов верующих людей на Украине».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины ввел запрет на деятельность религиозных объединений, якобы связанных с Россией.

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В ассоциации отмечают, что решения властей Украины свидетельствуют о нарушении ряда документов, защищающих права человека в области свободы совести, вероисповедания и культуры. По их словам, то, что власти страны «насильственно» забирают собственность одних религиозных организация и передает её другим, идет в разрез с главным правилом цивилизованных стран — не вмешиваться во внутренние дела организации, не нарушающих закон.

В сообщении также говорится, что позиция религиозных общин «не удовлетворяет интересы политической элиты Украины, которая стремится к разрыву взаимосвязей народов Украины и России».

В организации подчеркнули, что несмотря на то, что многочисленные обыски в монастырях и епархиях УПЦ не выявили фактов нарушений, в скором времени могут появиться «псевдонаходки», которые будут предъявлены УПЦ как «доказательства измены родине».