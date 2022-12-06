Тбилиси, 6 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Грузия «не может и не будет» оказывать Киеву военную помощь, заявил 6 декабря глава фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

В Тбилиси не хотят становиться участником конфликта, а именно к этому, по-видимому, их склоняют некоторые киевские политики, ведь они не могут ждать от Тбилиси какого-то особого вооружения или техники, пояснил Мдинарадзе.

Всю возможную «политическую и гуманитарную помощь» Грущия Киеву уже оказывает, добавил глава фракции.

25 ноября 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что из Киева обращались к грузинской оппозиции с призывом «открыть второй фронт».