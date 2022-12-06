Independent: Венгрия заблокировала выделение Киеву €18 млрд в 2023 году
Минфин Венгрии заблокировал выделение Украине €18 млрд в 2023 году, пишет The Independent
Брюссель, 6 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Министр финансов Венгрии Михай Варга выступил против принятия решения в ЕС о выделении в 2023 году €18 млрд макрофинансовой помощи Киеву, пишет The Independent.
Таким образом, пишет издание, Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи Киеву.
В свою очередь председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра заявил, что это «не охладит амбиции ЕС начать выделять помощь Украине с начала января».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая выделила киевскому режиму финансовую помощь в соответствии с решением о совокупном кредите ЕС.
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