Брюссель, 6 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Министр финансов Венгрии Михай Варга выступил против принятия решения в ЕС о выделении в 2023 году €18 млрд макрофинансовой помощи Киеву, пишет The Independent.

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«Венгрия против поправки в финансовое законодательство (позволяющие выделить Киеву €18 млрд)», — сказал он в Брюсселе на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Таким образом, пишет издание, Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи Киеву.

В свою очередь председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра заявил, что это «не охладит амбиции ЕС начать выделять помощь Украине с начала января».

«Мы найдём решение, чтобы поддержать Украину», — заявил Станюра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая выделила киевскому режиму финансовую помощь в соответствии с решением о совокупном кредите ЕС.

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