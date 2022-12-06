Днепропетровск, Украина, 6 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Власти Днепропетровска намерены демонтировать памятники известным людям, связанным с Россией. Об этом 6 декабря сообщают украинские СМИ.

Цитата из видео «Украина против Пушкина массовый снос памятников» Демонтаж памятника А. С. Пушкину в Ужгороде

По их информации, исполком горсовета Днепропетровска решил перенести памятники писателю Максиму Горькому, учёному Михаилу Ломоносову, поэту Александру Пушкину и другим видным деятелям, связанным с Россией, на территорию предприятия «Зооконтроль».

Начать работы по демонтажу памятников планируется уже в ближайшие время.

По информации украинских СМИ, в реестр на демонтаж попали также памятники пионеру Володе Дубинину, революционеру Андрею Булыгину, лётчику Валерию Чкалову, герою Советского Союза Александру Матросову, генералу Ефиму Пушкину.

Читайте также: Украина вышла из Соглашения о памятниках времен Великой Отечественной войны