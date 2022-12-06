Новошахтинск, Ростовская область, 6 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Следственный комитет по факту стрельбы 6 декабря в Новошахтинске (Ростовская область) возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ)

Как сообщалось ранее, получивший ранения полицейский находится в состоянии средней степени тяжести. Для оказания помощи прибыли врачи областной клинической больницы.

Инцидент произошел в одном из пригородов Новошахтинска. Стрельбу из пулемета открыл неизвестный злоумышленник. Один из полицейских получил ранение. Стрелявший скрылся с места преступления, его ищут. Городские власти призвали жителей укрыться и не пытаться самостоятельно задержать злоумышленника.