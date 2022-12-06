Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Невском районе Петербурга официально продается нежилое подвальное помещение на проспекте Большевиков, которое раньше было оборудовано под бомбоубежище. Соответствующий лот с начальной ценой в 791 тыс. рублей разместила на своем сайте госкорпорация «Дом. РФ».

https://xn--e1adnd0h.xn--d1aqf.xn--p1ai/ Заброшенное бомбоубежище в Петербурге

Площадь помещения, находящегося почти в четырех километрах от ближайшей станции метро «Улица Дыбенко», составляет 61,4 кв. метра. Оно находится в подвале нежилого здания складского комплекса по проспекту Большевиков, 56.

Бывший объект гражданской обороны пребывает в запущенном состоянии. Инженерные сети демонтированы, помещение затоплено водой, доступ в него ограничен, нет ни воды, ни тепла, ни электричества, ни канализации, ни договоров на их поставку.

«Для дальнейшей эксплуатации объекта рекомендуется проведение капитального ремонта инженерных сетей и оборудования», — говорится в заключении экспертизы.

Торги на это помещение назначены на 23декабря 2022 года, для участия потенциальный покупатель должен внести задаток в размере 158,2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге «выставили на продажу» за 165 млн рублей 6-й Северный форт Кронштадта. Фактически речь идет о субаренде форта, который находится в долгосрочной аренде у предпринимателя.