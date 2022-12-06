Красногорск, 6 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Полицейский из Балашихи, устроивший пьяное ДТП со смертельным исходом, задержан. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водка

По данным следствия, 5 декабря оперуполномоченный находился за рулём в нетрезвом состоянии и совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате погибла 44-летняя женщина, находившаяся в одной их этих машин.

На месте происшествия была изъята бутылка из-под водки. Полицейского подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Вопрос об избрании меры пресечения будет решён в ближайшее время.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили РИА Новости, что виновник ДТП уволен из правоохранительных органов по отрицательным основаниям.

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