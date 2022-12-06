Турция обвиняет Грецию в провокациях в Эгейском море
МИД Турции обеспокоен учениями Греции на Эгейских островах
Анкара, 6 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 6 декабря призвал Грецию отказаться от размещения вооружений на островах в Эгейском море, которые считаются демилитаризованными.
Глава турецкого МИД заверил, что угрозы со стороны Греции не будут игнорироваться.
«Кто сеет ветер, пожнёт бурю! Либо Греция сделает шаг назад и будет следовать соглашениям, либо Турция предпримет необходимые меры», — сказал Чавушоглу.
По информации турецких СМИ, недавно Греция провела на Эгейских островах военные учения. Анкара считает переброску военных и вооружения греческой стороной нарушением международного законодательства. Если Греция не откажется от нарушений, то будет обсуждаться вопрос суверенитета этих островов.
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