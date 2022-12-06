Анкара, 6 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 6 декабря призвал Грецию отказаться от размещения вооружений на островах в Эгейском море, которые считаются демилитаризованными.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Глава турецкого МИД заверил, что угрозы со стороны Греции не будут игнорироваться.

«Кто сеет ветер, пожнёт бурю! Либо Греция сделает шаг назад и будет следовать соглашениям, либо Турция предпримет необходимые меры», — сказал Чавушоглу.

По информации турецких СМИ, недавно Греция провела на Эгейских островах военные учения. Анкара считает переброску военных и вооружения греческой стороной нарушением международного законодательства. Если Греция не откажется от нарушений, то будет обсуждаться вопрос суверенитета этих островов.

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