Москва, 6 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Увеличить акцизы на стики и никотиносодержащие жидкости предложил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС.

Byron Villegas Сигареты

По словам Сазанова, предложено проиндексировать акцизы на никотиносодержащие жидкости и стики, постепенно доводя их до ставок на сигареты.

«Соответственно, мы предложили их проиндексировать в среднем на 25-30%», — сказал Сазанов.

Он добавил, что правительство уже обсуждает это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») предложил запретить интернет-торговлю электронными сигаретами.