Вильнюс, 6 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Правительство литовской столицы не обязано согласовывать с ООН вопросы сноса памятников советским воинам Великой Отечественной войны. Об этом 6 декабря в ходе встречи с журналистами сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По его мнению, Литва не обязана отчитываться перед ООН, которая является дискуссионной площадкой, где высказываются самые разные мнения.

«Это не былой СССР, где требовались всяческие разрешения от центральных властей», — сказал Шимашюс.

Тем не менее, мэр Вильнюса признал, что государственные инстанции, правительство и министерство юстиций могут информировать инстанции ООН о действиях Литвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вильнюсе начался демонтаж шести стел на крупнейшем в стране мемориале в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат.

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