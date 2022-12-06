Варшава, 6 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В вопросе о выплате «репараций» со стороны Германии в пользу Польши следует верить в чудо, заявил 6 декабря заместитель главы польского МИД Аркадиуш Муларчик.

ИА REGNUM Польша

Сумму репараций за действия, совершенные Германией в период Второй мировой войны, в Варшаве ранее оценили почти в полтора триллиона долларов.

Власти Германии в сентябре 2022 года сообщили, что получили официальную ноту МИД Польши и изучают ее. При этом на разных уровнях неоднократно заявлялось, что в Берлине не рассматривают всерьез возможность выплаты Варшаве каких-либо компенсаций.