Москва, 6 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры с российскими военнослужащими, возвращёнными из киевского плена. Видео выложено 6 декабря в Telegram-канале ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Бойцам выдали новые комплекты обуви, дали еду и чай.

«Всем привет. Нас забрали. Всё нормально. Надеюсь, скоро уже буду дома», — сказал один из бойцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря с территории, подконтрольной киевскому режиму, были возвращены 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в плену.