Саратов, 6 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Пожар произошел на территории бывшего завода «Тантал» в городе Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

59.mchs.gov.ru Тушение пожара

Днем 6 декабря спасатели получили информацию о возгорании по адресу: проспект 50 лет Октября, 110а. Уточняется, что огнеборцы были подняты по второму номеру сложности.

Отмечается, что вскоре специалистам удалось локализовать и ликвидировать два очага пожара на площади по 50 кв. метров, также был локализован и ликвидирован еще один очаг на площади 60 кв. метров.

К счастью обошлось без пострадавших.