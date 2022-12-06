Москва, 6 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Нужно принять закон о принудительных экологических работах для вандалов, которые вредят природе. Об этом 6 декабря заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на форуме «Мы вместе».

Government.ru Виктория Абрамченко

«Нужно, чтобы в кодексе об административных правонарушениях появились принудительные экоработы», — сказала Абрамченко, комментируя проект «Чистый Алтай», участники которого отправляются в горы с пескоструйной установкой и очищают скалы от надписей вандалов, чтобы вернуть им первозданный вид.

По её словам, такая мера позволит получить быстрый результат через тяжёлую работу тех, кто занимается вандализмом.

Она добавила, что в настоящее время в экологическую деятельность вовлечён каждый десятый житель России.