Новошахтинск, Ростовская область, 6 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Получивший ранение в результате инцидента в Новошахтинске полицейский госпитализирован, он в состоянии средней степени тяжести, сообщил 6 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Константин Шелихов ИА REGNUM Операция

Для оказания помощи пострадавшему из Ростовской областной клинической больницы приглашена бригада сосудистых хирургов, добавил глава региона.

Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу и не пытаться самостоятельно помочь в поимке нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Новошахтинск Ростовской области введён план «Сирена» по поиску мужчины с пулемётом, ранившего сотрудника полиции.

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