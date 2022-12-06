Херсон, 6 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму российском Херсоне раздаются взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в публикации в телеграм-канале издания. Подробности происшествия не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках специальной военной операции России 5 декабря был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, рассказали в Министерстве обороны РФ в ходе брифинга.