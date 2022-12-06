Нью-Дели, 6 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Росатом ведет переговоры с властями Индии о строительстве еще шести атомных энергоблоков, передает 6 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы госкорпорации Николая Спасского.

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Мощность каждого из новых блоков может составить 1200 МВт.

Сейчас Россия принимает участие в строительстве энергоблоков станции «Куданкулам» в индийском штате Тамилнад, напомнил Спасский.

Об установке корпуса ядерного реактора АЭС «Куданкулам» в госкорпорации сообщили в апреле 2022 года.