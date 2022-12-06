Донецк, 6 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:00 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:45 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 декабря ВСУ несколько раз подвергли обстрелам центр Донецка из РСЗО «Град». В частности, удары были нанесены по одному из торговых центров и зданию автовокзала. Погибли, по последним данным, семь человек.