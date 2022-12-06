Киев, 6 декабря, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Обвиняемого в терроризме Михаила Царева, брата экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, приговорили к пяти годам колонии на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем телеграм-канале.

Zakonrf.info За решеткой

По информации СБУ, суд признал обвиняемого виновным по статье 258 (террористический акт) уголовного кодекса Украины. Михаил Царев приговорен к лишению свободы сроком на пять лет.

Пресс-служба напоминает, что Царев был задержан в мае 2022 года в ходе «спецоперации» в Днепропетровске. Также утверждается, что осужденный попросил включить его в списки обмена на находящихся в плену в России украинцев.