Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стартовала рекультивация полигона твердых бытовых отходов. Земельный участок площадью 58 гектаров в течение двух лет будет полностью восстановлен, на этом месте появятся прогулочные зоны, возможно, даже парки и скверы.

Фото Сергея Шабунина

«Мы приступаем к реализации практического этапа рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Северо-Западной промышленной зоне города, который был закрыт в конце 2018 года в связи с окончанием срока эксплуатации. Это очень важная для Ростова-на-Дону экологическая инициатива. Мы приложили очень много усилий, чтобы она стартовала. Работы будут осуществляться в рамках регионального проекта «Чистая страна» и национального проекта «Экология». Контракт с подрядной организацией уже заключен. Стоимость рекультивации составит 2,3 млрд. рублей», — сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Полигон в ближайшее время будет укрыт защитным экраном из инертных материалов и комплексного гидроизоляционного покрытия толщиной 1 метр. В теле полигона будет смонтирована системы дегазации и сбора фильтратов, на поверхности будет вестись регулярный мониторинг состояния воздуха. Процесс контроля за рекультивацией будет осуществляться в ручном режиме.