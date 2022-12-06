Белгород, 6 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Решение о формировании отрядов территориальной обороны принято в Белгородской области, сообщил 6 декабря глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

По его словам, жители области с самого начала российской спецоперации на Украине просили о подготовке и формировании отрядов ополчения. Теперь такое решение принято.

«Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооружёнными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи», — пояснил Гладков.

Он добавил, что тренируют ополченцев опытные инструкторы, прошедшие через локальные конфликты. Занятия проходят на территории приграничных районов.

Губернатор опубликовал снимки с тренировок. В кадре добровольцы упражняются в стрельбе, учатся метать гранаты и управлять беспилотниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гладков показал, как в регионе обустроили оборонительный рубеж.

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