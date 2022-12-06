Кемерово, 6 декабря, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе зафиксировали специалисты в двух городах Кемеровской области. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Pixabay.com Загрязнение воздуха

Согласно данным, превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе было зафиксировано в Заводском и Кировском районах города Кемерова, а также в Куйбышевском, Кузнецком и Центральном районах города Новокузнецка.

Сообщается, что в этих районах выявлен повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Ведомство не уточняет какие именно загрязняющие вещества выявлены специалистами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предприятиям Кузбасса рекомендовано уменьшить до 8 декабря выбросы в атмосферный воздух.

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