Джакарта, 6 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Власти Индонезии вводят уголовную ответственность за половые связи вне брака. Об этом сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Новый уголовный кодекс, который должен утвердить президент страны Джоко Видодо, подразумевает наказание в виде до одного года лишения свободы за половые связи вне брака, а также шесть месяцев тюрьмы — за сожительство до брака.

Известно, что действие нового кодекса распространяется не только на граждан Индонезии, но и иностранцев.

Также новый обновленный кодекс вводит запрет на черную магию, восстанавливает наказание за оскорбление президента, государственных учреждений или национальной идеологии страны.