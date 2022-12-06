Москва, 6 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Полиция Москвы проводит проверку трех учеников одной из столичных школ, их подозревают в пропаганде ЛГБТ, сообщают СМИ и телеграм-каналы 6 декабря со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

С заявлением в полицию обратилась заметситель директора школы. По ее информации, трое учащихся (из восьмого и девятого классов) распространяли видео, содержащее пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

По данным некоторых источников, такие действия школьников стали следствием их участия в «игре», по правилам которой при отказе отвечать на некоторые вопросы проигравший должен совершить предписанное ему действие.

Как сообщалось ранее, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о полном запрете пропаганды ЛГБТ, «смены пола» и педофилии.