Полиция проверяет трёх московских школьников на пропаганду ЛГБТ
Москва, 6 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Полиция Москвы проводит проверку трех учеников одной из столичных школ, их подозревают в пропаганде ЛГБТ, сообщают СМИ и телеграм-каналы 6 декабря со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
С заявлением в полицию обратилась заметситель директора школы. По ее информации, трое учащихся (из восьмого и девятого классов) распространяли видео, содержащее пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.
По данным некоторых источников, такие действия школьников стали следствием их участия в «игре», по правилам которой при отказе отвечать на некоторые вопросы проигравший должен совершить предписанное ему действие.
Как сообщалось ранее, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о полном запрете пропаганды ЛГБТ, «смены пола» и педофилии.