Москва, 6 декабря, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым запрещается офшорным и подконтрольным им организациям быть концессионерами по объектам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ направлен на обеспечение безопасности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, которые относятся к числу критически важных объектов.

Комитет Госдумы по экономической политике в своем заключении предложил рассмотреть возможность распространения указанной нормы на все объекты концессионных соглашений, инициаторов проектов в рамках «частной инициативы» и участников конкурса, а также на юридические лица, прямо или косвенно контролирующие концессионера.