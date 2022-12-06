Донецк, 6 декабря, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Ворошиловский район Донецка из РСЗО «Град», сообщили 6 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:45 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов ВСУ центра Донецка погибли не менее семи человек, среди них депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.

Ранее 6 декабря ВСУ несколько раз подвергли обстрелам центр Донецка из РСЗО «Град». В частности, удары были нанесены по одному из торговых центров и зданию автовокзала.