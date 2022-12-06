Москва, 6 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге будет ужесточён, соответствующий приказ издало 6 декабря министерство спорта.

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»

Ограничения вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Сейчас российские клубы могут вносить в заявку на матч до пяти легионеров (хоккеистов, не имеющих права выступать за национальные сборные России), их количество с нового сезона будет сокращено до трех.