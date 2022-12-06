Кишинёв, 6 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Молдавии возбудили уголовное дело после обнаружения обломков ракеты на севере страны, сообщили 6 декабря в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Отмечается, что следователи обнаружили еще несколько обломков той самой ракеты, которая была обнаружены 5 декабря патрулем полиции.

«Пограничная полиция возбудила уголовное дело, которое в соответствии с положениями закона будет передано в прокуратуру», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, неразорвавшуюся ракету нашли 5 декабря на севере Молдавии. Министерство внутренних дел страны после расследования заявило, что обломки ракеты, упавшей в сад возле города Бричаны, не опасны. По мнению экспертов, упавшие части ракеты могут являться фрагментами ЗУР от С-300.

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