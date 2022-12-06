Донецк, 6 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ 6 декабря погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

edenirocha Свечи

Тело Пироговой было опознано ее родственниками.

Ранее власти ДНР сообщили, что 6 декабря ВСУ несколько раз подвергли обстрелам жилые районы Донецка. В частности, удары были нанесены по одному из торговых центров и зданию автовокзала.

Предварительно донецкие власти сообщали о семи погибших.