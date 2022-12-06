Москва, 6 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Предложенная партией «Справедливая Россия — За правду» ежегодная выплата тринадцатой пенсии — это весьма популистский шаг. Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Выплата тринадцатой пенсии в текущих условиях — весьма популистский шаг, — сказал Ковригин. — В условиях повышенной инфляции в экономику выбрасываются деньги, не обеспеченные товаром. Пенсионеров в России треть населения. Это чревато повышением совокупного спроса на товары. Однако вместе с тем не надо делать из этого трагедии — сильного повышения цен не будет. В России сейчас преобладает инфляция предложения, и временное повышение спроса не так опасно. Разумнее повышение пенсий делать постепенно, а не выплачивать разово тринадцатую. Так легче подавить инфляционное давление. Повышение пенсий при ускоряющейся инфляции давно назрело. Только давайте обойдемся без популизма — тринадцатых пенсий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею о 13-й пенсии сочли лишенной экономического обоснования.