Москва, 6 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Метро и МЦК в Москве в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Об этом 6 декабря заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метро

Ликсутов рассказал, что в ночь на 1 января 2023 года столичная подземка и МЦК будут работать без перерыва. Кроме того, обслуживать пассажиров будут ночные автобусы, часть маршрутов наземного транспорта продолжит работать.

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Он добавил, что по статистике до 30 тыс. пассажиров в момент боя курантов находятся в подземке. Московский чиновник пообещал для них трансляцию с новогодним обращением президента.