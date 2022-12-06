Москва, 6 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым до 31 декабря 2034 года продлевается применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) при оказании услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас нулевая ставка НДС действует до 31 декабря 2029 года. Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов пояснил, что применение нулевой ставки НДС на пригородные пассажирские перевозки необходимо для снижения нагрузки на региональные бюджеты в части субсидирования перевозок.

«Ранее они были освобождены от НДС совсем, поэтому перевозчики не могли претендовать на налоговый вычет сумм НДС от контрагентов по выполнению работ. И получается, что в расчет тарифа автоматически включались расходы с налогом на добавленную стоимость, предъявленные им владельцем железнодорожной инфраструктуры, арендодателями подвижного состава, другими поставщиками и подрядчиками. Считаю, что продление до 2034 года нулевой ставки НДС позволит сдержать резкое увеличение тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении», — сказал парламентарий, комментируя законопроект.