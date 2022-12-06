Москва, 6 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому на финансового омбудсмена возлагается обязанность рассматривать споры, связанные с незаконным переводом пенсионных накоплений, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ направлен на минимизацию рисков совершения мошеннических действий в отношении средств обязательного пенсионного страхования. Речь идет о незаконных переводах пенсионных накоплений, когда потребитель требует вернуть предыдущему страховщику по обязательному пенсионному страхованию средств пенсионных накоплений в связи с незаключением договора об обязательном пенсионном страховании. Финансовый уполномоченный должен будет рассмотреть это требование обращение в течение 20 рабочих дней со дня передачи ему обращения.

Документом также устанавливаются к соглашению об урегулировании спора. Оно будет заключаться между потребителем финансовых услуг и негосударственным пенсионным фондом в письменной форме и должно содержать данные о незаключении договора об обязательном пенсионном страховании, в связи с которым возник рассматриваемый финансовым уполномоченным спор. Кроме того, соглашение не должно содержать положений, которые ограничат права потребителя финансовых услуг, а также иных положения, противоречащие российскому законодательству.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в своем заключении отметил, что считает логичным введение досудебного порядка урегулирования финансовым уполномоченным споров по вопросам защиты пенсионных накоплений граждан — логичный шаг. По мнению парламентариев, подобное расширение полномочий поспособствует сокращению количества судебных споров, а короткие сроки рассмотрения жалобы и абсолютная бесплатность такого механизма повысит эффективность защиты прав граждан.