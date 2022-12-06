Киев, 6 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Больше всего проблем с подачей электроэнергии наблюдаются в Киевской и Одесской областях Украины. Такие данные 6 декабря приводит пресс-служба «Укрэнерго».

Marco Verch Да будет свет?

Согласно приведённым данным, самые большие проблемы со светом фиксируются в Одесской и Киевской областях.

Отмечается, что во всех областях установлены лимиты потребления электроэнергии, после которых начнутся аварийные отключения.

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