Донецк, 6 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли район Южного автовокзала и ТЦ «Золотое кольцо» в Донецке, сообщил 6 декабря мэр города Алексей Кулемзин.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Сообщается о прилетах вражеских ракет в район Южного автовокзала, ТЦ «Золотое кольцо», — написал он в телеграм-канале.

Кулемзин также уточнил, что снаряды попали в крышу одного из домов по проспекту Дзержинского и в здание по улице Федора Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 декабря украинские войска выпустили десять снарядов по центральному району Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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