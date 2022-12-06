Брюссель, 6 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В новый пакет санкций Евросоюза против России войдёт запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Об этом 6 декабря пишет британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложит запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России», — говорится в сообщении.

Тем не менее будут предусмотрены исключения для некоторых видов продукции.

Кроме того, будет введён запрет на транзакции с ещё тремя российскими банками.