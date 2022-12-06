Стало известно, какие запреты войдут в новый пакет санкций Евросоюза
Брюссель, 6 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В новый пакет санкций Евросоюза против России войдёт запрет на инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Об этом 6 декабря пишет британская газета Financial Times.
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции
«В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложит запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России», — говорится в сообщении.
Тем не менее будут предусмотрены исключения для некоторых видов продукции.
Кроме того, будет введён запрет на транзакции с ещё тремя российскими банками.