Калуга, 6 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Открытие всероссийского фестиваля практиков социальных театров «Мастер Форум», организатором которого выступает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка при поддержке губернатора Калужской области и министерства культуры РФ, состоялось сегодня, 6 декабря, в Калужском инновационном культурном центре

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области В Калуге открылся всероссийский фестиваль практиков социальных театров «Мастер Форум»

Участие в мероприятии приняли: уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, член комитета Совета Федерации по социальной политике, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным по правам ребенка Ольга Хохлова, начальник департамента проектов и программ в сфере воспитания детей и юношества управления общественных проектов администрации президента РФ Ирина Плещева, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева и другие. В форуме участвуют более тысячи человек: 300 в зале, остальные — дистанционно из 79 регионов России.

В приветственном слове Мария Львова-Белова выразила обеспокоенность высоким процентом детей, которые оказались в сложной ситуации в силу инвалидности, сиротства, трудных жизненных и семейных обстоятельств. Такие дети и подростки нуждаются в поддержке. И помочь им можно. «И вот, мне кажется, что наше сегодняшнее мероприятие — это как раз про то, как нам дать возможность нашим детям, которым мы потом передадим нашу страну, почувствовать себя нужными и ценными, — заявила она. — В социальном театре мы не просто даём возможность проявить свои креативные таланты. Нам очень важно, чтобы мы не упустили ребят из группы риска — это сироты, инвалиды, малолетние заключённые, стоящие на профилактическом учёте, дети, пережившие опыт насилия или военных действий. В целом по стране у нас уже немало подобных методик, которые помогают ребятам социализироваться. Мне кажется, что социальный театр — это как раз то, что возможно тиражировать и в отдаленных городах, если есть горящие люди, которые готовы этим заниматься», — сказала детский омбудсмен. Важным фактором, по ее словам, здесь будет и «наставничество, когда очень хочется идти за человеком, когда он для тебя становится таким значимым взрослым, на которого хочется ориентироваться».

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области В Калуге открылся всероссийский фестиваль практиков социальных театров «Мастер Форум»

Константин Горобцов зачитал приветствие губернатора Калужской области Владислава Шапши, адресованное организаторам и участникам фестиваля. В нем, в частности, отмечалось: «Замечательно, что театр перестаёт быть замкнутой системой, по-настоящему выходит к человеку — к человеку, потерянному, страдающему, одинокому. И особенно это важно для подростков, пожалуй, самых уязвимых в нашем обществе. Именно сейчас решается их дальнейший путь, какими они станут людьми. А, если уже есть серьёзные проблемы, нужно действовать решительно. Здесь уместно напомнить слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сказал, что произведения искусства должны помогать подрастающему поколению постигать противоречия жизни и утверждать идеалы справедливости. Я верю, что сцена может полностью преобразовать человека. Не выговоры, взыскания и прочие наказания, а командные проекты с мудрыми и опытными наставниками». От себя заместитель губернатора пожелал всем эффективной работы, приятных впечатлений и творческих успехов.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области В Калуге открылся всероссийский фестиваль практиков социальных театров «Мастер Форум»

В рамках фестиваля пройдут блиц-показы социальных театров. Творческие работы представят инклюзивный театр «Наш балаганчик» из Москвы проект «Театротерапия» московского музыкального театра «Геликон-опера», калужский театр-студия «ПотомуЧто», социальный театр «Трудный театр» из Ростовской области и школьный театр «Пушкин» г. Калуга. В день открытия фестиваля работали две пленарных сессии — «Современный социальный театр: явление, многообразие форм и видов. Проблемы и перспективы развития детских социальных театров в России» и «Социальный театр — доступно или затратно? Ресурсное обеспечение и финансовая устойчивость». Во второй день фестиваля состоится презентация программы подготовки профессиональных кадров для работы в социальных театрах. Параллельно будут работать несколько дискуссионных площадок, на которых обсудят инклюзивные, подростковые, школьные и семейные театры. Пройдет мастер-класс от режиссеров социальных театров.