Чита, 6 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Часть кровли детского сада снес сильный ветер в Чите. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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По информации ведомства, сильный ветер внес часть кровли детского сада №9, в котором находились 77 детей и сотрудники.

По тревоге были подняты спасатели и сотрудники других служб.

Отмечается, что специалисты уже разобрали большую часть упавшей кровли, сейчас осуществляется уборка прилегающей территории.