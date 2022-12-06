В Чите сильный ветер сорвал часть кровли со здания детского сада
Чита, 6 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Часть кровли детского сада снес сильный ветер в Чите. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Цитата из видео
Ураганом снесло крышу со школы
По информации ведомства, сильный ветер внес часть кровли детского сада №9, в котором находились 77 детей и сотрудники.
По тревоге были подняты спасатели и сотрудники других служб.
Отмечается, что специалисты уже разобрали большую часть упавшей кровли, сейчас осуществляется уборка прилегающей территории.