Москва, 6 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о надзоре Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), которые занимаются возвратом просроченной задолженности физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«У нас за минувшие месяцы 2022 года поступило 32 тысячи жалоб на деятельность коллекторов. 80% из них идет не на коллекторские организации, которые уже в соответствии с принятым 230-м федеральным законом находятся под контролем и под надзором Федеральной службы судебных приставов, а на кредитные организации и микрофинансовые организации», — сказал в ходе пленарного заседания замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.

Согласно законопроекту, служба будет вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций и перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченных задолженности. Перечень будет находиться на сайте ФССП и сформируется автоматически в рамках информационного взаимодействия ведомства с Центробанком РФ.

Для взаимодействия с должниками кредитные и микрофинансовые организации должны будут, в частности, вести аудиозапись всех случаев непосредственного общения с гражданами по вопросу возврата долга, вести запись передаваемых текстовых, голосовых и иных сообщений и хранить эту информацию в течение трех лет. Также закрепляется обязанность таких организаций перед взаимодействием с должником сообщать в ФССП информацию о начале таких действий и прикладывать к уведомлению копии документов, которые подтвердят наличие необходимых оборудования и программного обеспечения. При этом, взаимодействие с должником не допускается по инициативе кредитора или его представителя в течение льготного периода по кредиту.

Кроме того, законопроектом допускается возможность общения должника и кредитора с помощью портала «Госуслуги» или через электронную почту в случае, если должник указал свой электронный адрес при заключении договора.