Вьентьян, 6 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Лаосе открыли монумент советским лётчикам транспортной авиации, которые принимали участие в боевых действиях в Индокитае в годы американской агрессии с 1960 по 1973 год, передаёт 6 декабря ТАСС.

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Автором памятника, установленного на одной из оживленных центральных магистралей лаосской столицы Вьентьяна, стал российский скульптор Виталий Шанов. Монумент создан при участии общества российско-лаосской дружбы и минобороны Лаоса.

За годы американской агрессии в Индокитае советскими лётчиками в Лаосе было совершено более 19 тыс. боевых полётов, объём доставленных ими грузов превысил 2,3 тыс. тонн. При выполнении заданий погибли свыше 30 лётчиков и специалистов.