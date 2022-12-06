Ханты-Мансийск, 6 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Список из восьми погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске опубликовала мэрия города 6 декабря.

ИА Регнум

«По состоянию на 16:00 (14:00 мск) 6 декабря в ходе аварийно-спасательных работ в доме №6А по улице Мира извлечены восемь погибших», — говорится в сообщении.

Согласно списку, среди погибших четверо несовершеннолетних — 2005, 2006, 2010 и 2019 года рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-под завалов дома в Нижневартовске извлекли тела ещё трёх человек. Таким образов, число жертв увеличилось до 11.