Киев, 6 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Половина жителей Киевской области остаются без энергоснабжения. Об этом 6 декабря сообщил глава Киевской области Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

Он сообщил, что ситуация в энергосистеме области остается сложной. В регионе продолжаются экстренные отключения электричества.

«В настоящее время около половины области остается без света», — сообщил Кулеба, добавив, что кроме этого, в городе Украинка возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

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