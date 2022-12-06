Ханты-Мансийск, 6 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Югре следователи возбудили уголовное дело в отношении школьника из Нижневартовска, который в ходе конфликта ранил одноклассника ножом, сообщили 6 декабря в региональном главном управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Нижневартовска», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, конфликт между школьниками произошел на фоне конфликта, из-за него подросток «нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижневартовске ученик восьмого класса одной из школ ранил ножом одноклассника. Инцидент произошел в школе №21. Утром 6 декабря между учащимися произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший был госпитализирован.

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