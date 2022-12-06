Рим, 6 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В 2022 году темпы роста экономики Италии составят 3,9%, а в 2023 году — 0,4%. Соответствующий прогноз был опубликован 6 декабря Итальянским институтом статистики (ISTAT).

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Ожидается, что в текущем году темпы роста потребления составят 3,7%, в то время как в следующем ожидается замедление (+0,4%). Сокращение показателя связано с высоким уровнем цен.

Эксперты отмечают, что движущей силой итальянской экономики в 2022 году станут инвестиции, темпы роста которых составили 10%. Однако в 2023 году, как ожидается, инвестиции вырастут лишь на 2%.

По итогам года уровень безработицы в стране составит 8,1%, в то время как в 2023 году показатель вырастет до 8,2%.

По прогнозам Банка Италии, темпы роста ВВП страны в 2022 году составят 3,3%, в 2023 году — 0,3%, в 2024 году — 1,4%.