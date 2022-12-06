Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук
Москва, 6 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы вынес решение о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости.
Andr.Ivchenko
Ирина Верещук
Постановлением суда принято решение арестовать на два месяца первого замглавы МИД Украины Джапарову Эмине Айяровну и вице-премьера Украины Верещук Ирину Андреевну.
Отсчёт срока ареста начнётся после экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.
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