Москва, 6 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы вынес решение о заочном аресте вице-премьера Украины Ирины Верещук. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости.

Andr.Ivchenko Ирина Верещук

Постановлением суда принято решение арестовать на два месяца первого замглавы МИД Украины Джапарову Эмине Айяровну и вице-премьера Украины Верещук Ирину Андреевну.

Отсчёт срока ареста начнётся после экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

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