Донецк, 6 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Выпущенная ВСУ ракета попала в здание торгового центра в Донецке, в результате погибла женщина. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 6 декабря в своём телеграм-канале.

Ярослав Громов ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года

Киевские войска, уточнил он, обстреливают Ворошиловский район Донецка. Один из снарядов попал в третий этаж торгового центра «Yellow» в районе центрального универмага.

«Вражеская ракета пробила крышу здания. Погибла женщина», — написал Кулемзин.

Он добавил, что центр города ВСУ обстреливают с применением реактивной системы залпового огня «Град», они выпустили не менее пяти ракет.