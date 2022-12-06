Москва, 6 декабря, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на южнодонецком направлении в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области остановили наступление ВСУ и отбросили их на исходные позиции, сообщили 6 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что потери ВСУ составили более 30 боевиков убитыми и ранеными. Также российские военные уничтожили две боевые машины пехоты и три автомобиля ВСУ.